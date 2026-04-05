Названы соцсети с наибольшей долей рынка в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В марте этого года активность пользователей в Азербайджане в социальной сети YouTube по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 4,57 процентных пункта и составила 28,69%.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Статистический центр Global Stats.

Согласно данным, на втором месте находится Facebook. В отчетном месяце доля этой платформы сократилась на 11,03 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составила 26,32%.

На третьем месте в списке с 19,01% находится Instagram (увеличение на 2,28 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем). На четвертой позиции - социальная сеть Pinterest. Ее доля на местном рынке уменьшилась на 0,88 процентных пункта по сравнению с прошлым месяцем и составила 8,69%. Платформа X с долей 7,77% занимает пятое место по популярности на рынке социальных сетей Азербайджана (рост на 2,56 процентных пункта за месяц).

В рейтинге шестое место занимает LinkedIn с показателем 4,4% (увеличение на 2,92 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем). Доля других социальных сетей составила 5,12%.