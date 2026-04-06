Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 6 апреля

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 6 апреля.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,9590 маната, 1 турецкая лира - 0,0381 маната, а 100 российских рублей - 2,1258 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,959
|AUD
|1,1744
|BYN
|0,5759
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1129
|CZK
|0,0799
|CNY
|0,247
|DKK
|0,2622
|GEL
|0,6319
|HKD
|0,2169
|INR
|0,0183
|GBP
|2,2461
|SEK
|0,1798
|CHF
|2,1235
|ILS
|0,5413
|CAD
|1,2196
|KWD
|5,4949
|KZT
|0,3619
|QAR
|0,4662
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5091
|MDL
|0,0967
|NOK
|0,174
|UZS
|0,014
|PKR
|0,609
|PLN
|0,458
|RON
|0,3843
|RUB
|2,1258
|RSD
|0,0167
|SGD
|1,3214
|SAR
|0,4528
|xdr
|2,311
|TRY
|0,0381
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,039
|JPY
|1,0653
|NZD
|0,9696