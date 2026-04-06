Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 6 апреля

Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 6 апреля.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9590 маната, 1 турецкая лира - 0,0381 маната, а 100 российских рублей - 2,1258 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,959
AUD 1,1744
BYN 0,5759
AED 0,4628
KRW 0,1129
CZK 0,0799
CNY 0,247
DKK 0,2622
GEL 0,6319
HKD 0,2169
INR 0,0183
GBP 2,2461
SEK 0,1798
CHF 2,1235
ILS 0,5413
CAD 1,2196
KWD 5,4949
KZT 0,3619
QAR 0,4662
KGS 0,0194
HUF 0,5091
MDL 0,0967
NOK 0,174
UZS 0,014
PKR 0,609
PLN 0,458
RON 0,3843
RUB 2,1258
RSD 0,0167
SGD 1,3214
SAR 0,4528
xdr 2,311
TRY 0,0381
TMT 0,4857
UAH 0,039
JPY 1,0653
NZD 0,9696
