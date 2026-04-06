Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
  1. Главная
  2. Иран

Погиб руководитель разведслужбы КСИР

Иран Материалы 6 апреля 2026 11:52 (UTC +04:00)
Погиб руководитель разведслужбы КСИР

Читайте Trend в

Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Сегодня утром в результате военных авиаударов США и Израиля по Ирану погиб руководитель разведывательной службы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), генерал армии Маджид Хадеми.

Как сообщает Trend, об этом распространило информацию КСИР.

М.Хадеми долгие годы работал в разведслужбе КСИР.

Отметим, что 28 февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана. Удары были нанесены по крупнейшим городам страны, включая Тегеран. Белый дом обосновал атаку ракетными и ядерными угрозами, исходящими от Исламской Республики.

В результате нанесенных ударов погибли высший руководитель страны аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства. Корпус стражей исламской революции Ирана объявил о проведении масштабной ответной операции против Израиля.

Иран также наносит удары по объектам США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и Сирии с использованием баллистических, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. В связи с напряженностью в безопасности вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли. Иран полностью сохраняет контроль над Ормузским проливом, разрешая проход через него только тем судам, которые считает необходимым.

Лента

Лента новостей

Читать все новости