Халг Банк удостоен 5-и наград AБA

В рамках ежегодной премии «Bankçılıq mükafatları», организуемой Ассоциацией Банков Азербайджана (AБA), были определены победители. Деятельность Халг Банк, реализованная в течение 2025 года по различным направлениям, была высоко оценена AБA и отмечена наградами в 5 номинациях:

• «Поддержка финансовой грамотности»;

• «Внедрение инновационных проектов в сфере цифровых платежей»;

• «Проекты в области устойчивого банкинга (ESG)»;

• «Поддержка образования»;

• «Корпоративная социальная ответственность».

В прошедшем году Халг Банк, продолжая реализацию Стратегии на 2024–2026 годы, запомнился проектами и инициативами, представленными по указанным направлениям.

