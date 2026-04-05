В Азербайджане пройдут выпускные экзамены для учащихся IX классов

БАКУ/ Trend/ - Сегодня в Хатаинском, Наримановском, Гарадагском, Сураханском, Сабаильском и Пираллахинском районах Баку, а также в Гяндже (I часть), Самухе, Евлахе, Шамкире (I часть), Агстафе, Шеки, Ленкорани (I часть), Астаре, Ярдымлы, Агдаме (в том числе в полных средних школах сел Кенгерли и Хыдырлы), Агджабеди, Шуше, Ханкенди (школа №4 города и полная средняя школа села Керкиджахан), Кельбаджаре (школа №1 города), Ходжалы (школа №1 города и полная средняя школа села Баллыджа), Учаре, Зардабе, Шамахе, Имишли, Гаджигабуле, Билясуваре, Гусаре, Сиязене, Хызы и Шабране пройдет выпускной экзамен по уровню общего (9-летнего) среднего образования.

Как передает Trend, экзамен начнется в 11:00.

Режим пропуска завершится за 15 минут до начала экзамена - в 10:45. Участники, прибывшие позже указанного времени, в здание допущены не будут.

Для обеспечения удобного входа участников в экзаменационные здания определены разные интервалы прибытия, которые указаны в пропускных листах. В связи с этим рекомендуется прибывать в указанное в пропуске время.

Запрещается приносить в экзаменационное здание и аудитории мобильные телефоны, смарт-часы и другие средства связи, калькуляторы и иные электронные устройства, конспекты, словари, таблицы, сумки, справочные материалы, внешние носители и другие вспомогательные средства.

Учащиеся должны иметь при себе следующие документы:

- пропускной лист на экзамен;

- оригинал документа, удостоверяющего личность:

а) граждане Азербайджанской Республики (включая участников младше 16 лет) - удостоверение личности;

б) иностранцы и лица без гражданства - разрешение, выданное Государственной миграционной службой, а лица со статусом беженца и члены их семей - удостоверение беженца;

- участники без фотографии в удостоверении личности дополнительно должны представить справку из образовательного учреждения с приклеенной фотографией (3x4 см), заверенной печатью.

Учащиеся без фотографии в документе могут скачать указанную справку с сайта Государственного экзаменационного центра.