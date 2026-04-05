Назван объем товарооборота Азербайджана с государствами-членами ОТГ за январь-февраль

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале текущего года товарооборот Азербайджана с государствами – членами Организации тюркских государств (ОТГ) составил 1,011 миллиарда долларов США.

По расчетам Trend на основе отчета Государственного таможенного комитета, этот показатель снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 132,8 миллиона долларов США, или на 11,6%.

В течение отчетного периода товарооборот с государствами – членами ОТГ составил 16,1% от общего товарооборота Азербайджана.

В первые два месяца 2026 года товарооборот Азербайджана с Турцией по сравнению с предыдущим годом сократился на 12,7% и составил 877,1 миллиона долларов, с Кыргызстаном увеличился в 3,8 раза и достиг 9,9 миллиона долларов, с Казахстаном снизился на 8,8% и составил 65,6 миллиона долларов, с Узбекистаном сократился на 9,7% и составил 58,7 миллиона долларов.

Напомним, что ОТГ была создана на основании "Нахчыванского соглашения", подписанного 3 октября 2009 года в городе Нахчыван в ходе Саммита. При создании организация называлась "Совет сотрудничества тюркоязычных государств". В 2021 году название организации было изменено, и в настоящее время она действует под названием Организация тюркских государств.

Азербайджан является одной из четырех стран-учредителей организации. В настоящее время в ОТГ входят пять государств: Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Турция.

Венгрия, Туркменистан и Турецкая Республика Северного Кипра имеют статус наблюдателей в организации.