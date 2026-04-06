Тенденции роста солнечной энергетики Азербайджана за последние 10 лет

Зеленая экономика 6 апреля 2026 04:02 (UTC +04:00)
Ляман Зейналова
БАКУ/Trend/ - Сектор солнечной энергетики Азербайджана продемонстрировал значительное расширение за последнее десятилетие, свидетельствуют последние данные Международного агентства по возобновляемой энергии (IRENA), сообщает Trend.

С 2016 по 2025 год установленная мощность солнечных электростанций страны выросла с 25 МВт до 281 МВт, что соответствует одиннадцатикратному увеличению за десять лет. Рост, однако, был нерегулярным, а 2023 год стал историческим: мощность увеличилась с 51 МВт в 2022 году до 282 МВт, что составляет 431% за один год.

Год
Мощность сонечной энергетики (МВт) Годовой прирост (%)
2016 25
2017 28 12%
2018 35 25%
2019 33 -5,7%
2020 35 6%
2021 48 37%
2022 51 6%
2023 282 431%
2024 281 -0,4%
2025 281 0%

Общая установленная мощность возобновляемых источников энергии в Азербайджане выросла с 1 184 МВт в 2016 году до 1 826 МВт в 2025 году, что составляет рост на 54% за десятилетие. К 2025 году доля солнечной энергии в общем объёме возобновляемых источников составила 15%, тогда как в 2016 году она составляла лишь 2%.

