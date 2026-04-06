Тенденции роста солнечной энергетики Азербайджана за последние 10 лет

БАКУ/Trend/ - Сектор солнечной энергетики Азербайджана продемонстрировал значительное расширение за последнее десятилетие, свидетельствуют последние данные Международного агентства по возобновляемой энергии (IRENA), сообщает Trend.
С 2016 по 2025 год установленная мощность солнечных электростанций страны выросла с 25 МВт до 281 МВт, что соответствует одиннадцатикратному увеличению за десять лет. Рост, однако, был нерегулярным, а 2023 год стал историческим: мощность увеличилась с 51 МВт в 2022 году до 282 МВт, что составляет 431% за один год.
|
|Мощность сонечной энергетики (МВт)
|Годовой прирост (%)
|2016
|25
|—
|2017
|28
|12%
|2018
|35
|25%
|2019
|33
|-5,7%
|2020
|35
|6%
|2021
|48
|37%
|2022
|51
|6%
|2023
|282
|431%
|2024
|281
|-0,4%
|2025
|281
|0%
Общая установленная мощность возобновляемых источников энергии в Азербайджане выросла с 1 184 МВт в 2016 году до 1 826 МВт в 2025 году, что составляет рост на 54% за десятилетие. К 2025 году доля солнечной энергии в общем объёме возобновляемых источников составила 15%, тогда как в 2016 году она составляла лишь 2%.