В Азербайджане увеличились выплаты по видам обязательного страхования

БАКУ /Trend/ - В январе–феврале текущего года в Азербайджане по видам обязательного страхования было собрано страховых премий на сумму 43,126 млн манатов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджанской Республики, это на 18 млн манатов, или на 29,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период выплаты по видам обязательного страхования увеличились на 5,8 млн манатов, или на 27,3% и достигли 27,028 млн манатов.

Таким образом, в январе–феврале текущего года на рынке обязательного страхования из каждых 100 манатов собранных страховых премий 62,7 маната были возвращены клиентам.

Отметим, что в январе–феврале текущего года через 16 страховых компаний, действующих в Азербайджане, было собрано страховых премий на сумму 277,562 млн манатов. Это на 1,3% меньше по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.

За отчетный период объем страховых выплат составил 148,800 млн манатов, увеличившись в годовом выражении на 37%.