В Азербайджане равная зарплата для женщин и мужчин станет обязательной

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане работодатели будут обязаны выплачивать равную заработную плату работникам, выполняющим одинаковую или равноценную работу, независимо от их пола.

Как сообщает Trend, об этом говорится в законопроекте о внесении изменений в Трудовой кодекс, который сегодня обсуждался на заседании Комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике, прошедшем в формате видеоконференции.

Согласно законопроекту, обеспечение равной оплаты труда станет одной из ключевых обязанностей работодателя в сфере трудовых отношений.

Отмечается, что равная ценность работы будет определяться работодателем с учетом условий труда, характера выполняемых функций, а также тарифно-квалификационных характеристик, закреплённых в действующих единых справочниках.