США спасли второго члена экипажа истребителя F-15, сбитого в Иране

5 апреля 2026 09:39 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Президент США Дональд Трамп подтвердил успешное спасение второго члена экипажа истребителя F-15, сбитого в Иране.

Как передает Trend, об этом Дональд Трамп написал в Truth Social.

"Мы его спасли! Вооруженные силы США провели одну из самых смелых поисково-спасательных операций в нашей истории за последние несколько часов. Я очень рад сообщить, что он жив", - отметил Трамп.

Президент США добавил, что, несмотря на то, что пилот получил ранения, его состояние стабильное, и ожидается, что он скоро выздоровеет.

