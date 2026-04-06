В Гаджигабульском промышленном парке Азербайджана зарегистрирован новый резидент

БАКУ /Trend/ - В Гаджигабульском промышленном парке Азербайджана реализует проект по производству обогащенного кварцевого песка и технического строительного песка.

Об этом Trend сообщили в Министерстве экономики.

Так, ООО AzerKvars получил статус резидента Гаджигабульского промышленного парка, который находится под управлением Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики.

В рамках проекта стоимостью 15 миллионов манатов планируется строительство завода, на котором будет производиться обогащенный кварцевый песок и технический строительный песок на основе сырья, добываемого из месторождения Гадживелли в Гаджигабульском районе. В рамках проекта предполагается создание 50 новых рабочих мест.

В настоящее время в Гаджигабульском промышленном парке резидентский статус имеют 14 предпринимательских субъектов, а 5 предпринимателей получили статус нерезидента. В проект Промышленного парка уже вложено более 66,8 миллиона манатов инвестиций со стороны предпринимателей, создано около 570 постоянных рабочих мест.