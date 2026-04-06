Обсуждено развитие финансовых продуктов Азербайджана и Турции

БАКУ/ Trend/ - Обсуждены развитие финансовых продуктов и казначейских операций Азербайджана и Турции.

Как сообщает Trend со ссылкой на Бакинскую фондовую биржу, в рамках визита, организованного Управлением по инвестициям и финансам Президентской администрации Турции, на Бакинской фондовой бирже присутствовала делегация ведущих финансовых институтов и технологических компаний Турции.

Во встрече приняли участие представители Golden Global Investment Bank Inc., Kuveyt Türk Portföy, Katılım Emeklilik Hayat A.Ş., Türkiye Katılım Sigorta и TriO Blockchain Labs.

"В ходе обсуждений рассматривались вопросы развития финансовых продуктов и казначейских операций, создания технологической и цифровой инфраструктуры, развития рынка сукук, управления портфелем и предоставления инвестиционных услуг. Эта встреча имеет важное значение для укрепления партнёрства между региональными рынками капитала, внедрения новых финансовых инструментов и инновационных решений", - говорится в информации.