Вырос объем рынка добровольного страхования в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В январе–феврале текущего года в Азербайджане по видам добровольного страхования было собрано страховых премий на сумму 234,436 млн манатов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 14,3 млн манатов, или на 6,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период страховые выплаты по видам добровольного страхования увеличились на 34,4 млн манатов, или на 39,4% и достигли 121,772 млн манатов.

Таким образом, в январе–феврале текущего года на каждые 100 манатов страховых премий, собранных на рынке добровольного страхования, 51,9 маната были выплачены клиентам.

Отметим, что в январе–феврале текущего года 16 страховыми компаниями, действующими в Азербайджане, было собрано страховых премий на сумму 277,562 млн манатов. Это на 1,3% меньше по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. За отчетный период объем страховых выплат составил 148,800 млн манатов, увеличившись в годовом выражении на 37%.