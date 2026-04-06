В портах Азербайджана временно ограничено движение судов

БАКУ/Trend/ - В ряде портов Азербайджана введены временные ограничения на движение судов из-за нестабильных погодных условий.

Отвечая на запрос Trend пресс-секретарь Государственного морского и портового агентства при Министерстве цифрового развития и транспорта Парвана Иманова сообщила, что ограничения затронули несколько портов страны.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями вход и выход судов в портах Гарадаг, Дюбенди и Сахиль временно приостановлены. В остальных портах деятельность продолжается в штатном режиме", - подчеркнула она.

По данным, в настоящее время в Азербайджане сохраняется нестабильная погода. В Баку и на Абшеронском полуострове 5-6 апреля выпало около 90 мм осадков, что составляет 390% месячной нормы.

Согласно прогнозам, неблагоприятные погодные условия в Баку и на Абшероне сохранятся до вечера 6 апреля.