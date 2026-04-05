Азербайджанская гимнастка завоевала золотую медаль

БАКУ /Trend/ - В Баку продолжается международный турнир по художественной гимнастике AGF Trophy.
Как сообщает Trend, представительница Азербайджана Азаде Атакишиева, выступающая в категории юниорок, завоевала золотую медаль.
Она поднялась на высшую ступень пьедестала почета, став сильнейшей в упражнениях с лентой. Ранее спортсменка заняла второе место в упражнениях с мячом.
Накануне сборная Азербайджана завоевала серебряную медаль на соревнованиях сеньорок.
Турнир, в котором ведут борьбу гимнастки из 15 стран, завершится сегодня.