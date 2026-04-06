Агентство США по торговле и развитию объявило даты визита миссии в Азербайджан (Эксклюзив)

БАКУ/ Trend/- Агентство США по торговле и развитию (USTDA) организует визит миссии в Азербайджан с 15 по 22 апреля, сообщили в ответ на запрос Trend в USTDA.

«Главная цель предстоящего визита миссии USTDA в Азербайджан — дальнейшее развитие сотрудничества с правительством страны в области местной инфраструктуры. Основные потенциальные направления включают энергетику и цифровую инфраструктуру. Менеджер USTDA по Азербайджану отправится в поездку вместе с командой технических экспертов, финансируемых USTDA, чтобы встретиться с соответствующими представителями правительства и обсудить потенциальные проекты для поддержки со стороны агентства. Подтверждённые даты визита — с 15 по 22 апреля», — отметили в агентстве.

В USTDA подчеркнули, что целью визита является взаимодействие с местными участниками инфраструктурных проектов, в первую очередь представителями правительства, с целью изучения потенциальных возможностей для совместной работы.