В Баку из-за угрозы оползня временно закрыли автодорогу

БАКУ /Trend/ - На участке, где проходит автомобильная дорога в направлении 20-го участка Сабаильского района город Баку, возникла опасность оползня.

Об этом Trend сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Было отмечено, что на основании полученной информации была проведена оценка ситуации и принято решение о временном закрытии автодороги, проходящей по нижней части указанного склона, в целях обеспечения безопасности граждан.

Сообщается, что в настоящее время на дороге не наблюдается каких-либо проблем, ситуация в районе контролируется, а верхняя часть склона находится под наблюдением.