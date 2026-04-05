В Баку из-за угрозы оползня временно закрыли автодорогу

5 апреля 2026 13:21 (UTC +04:00)
Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - На участке, где проходит автомобильная дорога в направлении 20-го участка Сабаильского района город Баку, возникла опасность оползня.

Об этом Trend сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Было отмечено, что на основании полученной информации была проведена оценка ситуации и принято решение о временном закрытии автодороги, проходящей по нижней части указанного склона, в целях обеспечения безопасности граждан.

Сообщается, что в настоящее время на дороге не наблюдается каких-либо проблем, ситуация в районе контролируется, а верхняя часть склона находится под наблюдением.

