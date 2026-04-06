Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых премий за январь-февраль

6 апреля 2026 07:24 (UTC +04:00)
Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - В январе–феврале этого года через 16 действующих в Азербайджане страховых компаний было собрано страховых премий на сумму 277,562 миллиона манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

По информации, это на 1,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отчетном периоде наибольший объем страховых премий собрала компания ОАО Paşa Həyat Sığorta - 100,681 миллиона манатов. На втором месте - Paşa Sığorta с 99,559 миллиона манатов, на третьем - Страховая компания Atəşgah Həyat с 17,427 миллиона манатов.

Ниже представлен рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему собранных страховых премий за январь–февраль 2026 года:

Название компании

Страховые премии (млн манатов)

"Paşa Həyat Sığorta"

100,681

"Paşa Sığorta"

99,559

"Atəşgah Həyat" Siğorta Şirkəti

17,427

"Aqrar Sığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

9,722

"Qala Sığorta"

8,553

"Atəşgah" Sığorta Şirkəti

8,337

"Azərbaycan Sənaye Sığorta"

6,394

"Xalq Sığorta"

5,758

"Meqa Sığorta"

5,285

"Qala Həyat" Sığorta Şirkəti

4,790

"Meqa Həyat Sığorta"

4,309

"A-Qroup Sığorta Şirkəti"

2,788

"Xalq Həyat" Sığorta Şirkəti

2,024

"AzSığorta"

1,469

"İpək Yolu Sığorta"

465

"AtaSığorta"

2
