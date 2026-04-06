Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых премий за январь-февраль

БАКУ /Trend/ - В январе–феврале этого года через 16 действующих в Азербайджане страховых компаний было собрано страховых премий на сумму 277,562 миллиона манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

По информации, это на 1,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отчетном периоде наибольший объем страховых премий собрала компания ОАО Paşa Həyat Sığorta - 100,681 миллиона манатов. На втором месте - Paşa Sığorta с 99,559 миллиона манатов, на третьем - Страховая компания Atəşgah Həyat с 17,427 миллиона манатов.

Ниже представлен рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему собранных страховых премий за январь–февраль 2026 года: