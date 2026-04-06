Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых премий за январь-февраль

БАКУ /Trend/ - В январе–феврале этого года через 16 действующих в Азербайджане страховых компаний было собрано страховых премий на сумму 277,562 миллиона манатов.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.
По информации, это на 1,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В отчетном периоде наибольший объем страховых премий собрала компания ОАО Paşa Həyat Sığorta - 100,681 миллиона манатов. На втором месте - Paşa Sığorta с 99,559 миллиона манатов, на третьем - Страховая компания Atəşgah Həyat с 17,427 миллиона манатов.
Ниже представлен рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему собранных страховых премий за январь–февраль 2026 года:
|
Название компании
|
Страховые премии (млн манатов)
|
"Paşa Həyat Sığorta"
|
100,681
|
"Paşa Sığorta"
|
99,559
|
"Atəşgah Həyat" Siğorta Şirkəti
|
17,427
|
"Aqrar Sığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
|
9,722
|
"Qala Sığorta"
|
8,553
|
"Atəşgah" Sığorta Şirkəti
|
8,337
|
"Azərbaycan Sənaye Sığorta"
|
6,394
|
"Xalq Sığorta"
|
5,758
|
"Meqa Sığorta"
|
5,285
|
"Qala Həyat" Sığorta Şirkəti
|
4,790
|
"Meqa Həyat Sığorta"
|
4,309
|
"A-Qroup Sığorta Şirkəti"
|
2,788
|
"Xalq Həyat" Sığorta Şirkəti
|
2,024
|
"AzSığorta"
|
1,469
|
"İpək Yolu Sığorta"
|
465
|
"AtaSığorta"
|
2