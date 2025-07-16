Иран запустил первую фазу крупнейшей солнечной электростанции страны

БАКУ /Trend/ - Первая фаза крупнейшей солнечной электростанции Ирана с установкой мощностью 120 мегаватт (МВт) официально введена в эксплуатацию, передает Trend со ссылкой на Информационный портал президента Ирана.

Церемония запуска солнечной электростанции "Афтаб-е Шарк" состоялась в провинции Исфахан, расположенной в центральной части страны. Президент Ирана Масуд Пезешкиян принял участие в мероприятии в режиме видеоконференции.

В дальнейшем станция будет состоять из пяти блоков общей мощностью 600 МВт. Объект, занимающий площадь 1 200 гектаров, позволит предотвратить выбросы около 1 млн тонн парниковых газов в год.

В настоящее время в провинции Исфахан действуют солнечные установки совокупной мощностью 240 МВт, подключенные к национальной энергосистеме. Ожидается, что к 2029 году потенциал солнечной энергетики региона достигнет 5 300 МВт.