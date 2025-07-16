Доходы иранской автокомпании Saipa выросли на 7%

БАКУ /Trend/ - Доходы иранской автомобильной компании Saipa выросли на 7% за первый квартал текущего иранского года (с 21 марта по 21 июня 2025 года) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 20 июня 2024 года).

Как передает Trend со ссылкой на данные компании, за отчетный период Saipa получила доход в размере около 232 трлн риалов (примерно 384 млн долларов) от продаж на внутреннем рынке и экспорта. В аналогичный период прошлого года этот показатель составлял порядка 217 трлн риалов (около 359 млн долларов).

Основную долю доходов компании обеспечили продажи легковых автомобилей моделей Tiba, Quick и Saina. В третьем месяце отчетного периода (с 22 мая по 21 июня 2025 года) Saipa реализовала 9 050 автомобилей этих моделей, получив доход в размере 30,1 трлн риалов (примерно 50 млн долларов).

Отмечается, что компания Saipa является одним из ведущих автопроизводителей на иранском рынке. Ее текущая рыночная капитализация составляет 1,42 квадриллиона риалов, что эквивалентно примерно 2,35 млрд долларов.

За первые два месяца текущего иранского финансового года (с 21 марта по 21 мая 2025 года) компания произвела около 41 300 (точно 41 288) легковых автомобилей.