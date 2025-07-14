Иран планирует повысить производство икры осетровых

БАКУ /Trend/ - За последний иранский год (20 марта 2024 года- 20 марта 2025 года) производство икры в Иране выросло на 17 процентов.

Как сообщает Trend, об этом в ходе брифинга сказал высокопоставленный сотрудник Иранской организации по рыболовству Нассер Карами-Рад.

По его словам, в прошлом году в стране было произведено 25,1 тонны икры осетровых, в то время как годом ранее было произведено 21,6 тонны.

Карами-Рад отметил, что в прошлом году в стране было произведено 6 050 тонн мяса осетровых, что на 26 процентов больше по сравнению с предыдущим годом.

Планируется увеличить производство осетровой икры до 140 тонн в год, мяса осетровых - до 20 000 тонн.

Представитель ведомства добавил, что Иран официально экспортировал более 7,5 тонны икры осетровых,

Следует отметить, что в Иране действует более 130 предприятий по разведению осетровых.