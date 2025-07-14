Иран увеличил экспорт в Ирак через таможню провинции Хосрави

БАКУ /Trend/ - Экспорт из Ирана в Ирак через таможенный пункт Хосрави в провинции Керманшах на западе Ирана увеличился на 19% в стоимостном выражении и на 34% по объему за первые три месяца текущего иранского года (21 марта-21 июня 2025 года) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта-20 июня 2024 года).

Как сообщает Trend, об этом в ходе брифинга сказал глава таможенного управления провинции Керманшах Реза Никравеш.

Никравеш отметил, что за три месяца через таможенный пункт Хосрави в Ирак было экспортировано 504 000 тонн товаров на сумму 229 миллионов долларов США.

Чиновник также отметил, что на таможню Хосрави пришлось 34% от общего объема экспорта, а 31% от общего объема экспорта пришлось на таможенные пункты пропуска из провинции Керманшах в Ирак.

В первом квартале текущего иранского года объем экспорта через все таможенные пункты провинции Керманшах, расположенной на западе Ирана, достиг 1,61 млн тонн, общая стоимость которого составила 671 млн долларов США

Согласно данным Таможенного управления Ирана, объем ненефтяного экспорта Ирана за первые три месяца составил 34,5 млн тонн на сумму около 11,7 млрд долларов США, снизившись на 14,4% по стоимости и на 9,3% по весу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта - 20 июня 2024 года).