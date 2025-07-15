В Гяндже прошли Дни поэзии Вагифа (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Гяндже прошли Дни поэзии Вагифа, организованные Фондом Гейдара Алиева, Министерством культуры Азербайджанской Республики и Союзом писателей Азербайджана.

Как передает Trend, традиционный поэтический праздник, начавшийся 14 июля на родине Моллы Панаха Вагифа — в Газахском районе, вызвал большой интерес у любителей литературы и на родине Низами. Вначале в доме-музее выдающегося писателя Мир Джалала Пашаева был организован поэтический вечер.

Выступивший на мероприятии секретарь Союза писателей Азербайджана Ильгар Фахми рассказал о значении проведения Дней поэзии Вагифа в нашей стране. Он подчеркнул, что основа этих мероприятий была заложена по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева в 1982 году в городе Шуша. Именно в этот день при участии великого лидера были торжественно открыты мавзолей Моллы Панаха Вагифа и Дом поэзии, и по его поручению было принято решение о проведении Дней поэзии Вагифа. Этот праздник поэзии, проводившийся ежегодно до 1991 года, традиционно начинался на родине поэта - в Газахе, и заканчивался на несравненном Джыдыр дюзю в Шуше. После освобождения города Шуша от оккупации благодаря славной Победе доблестной Азербайджанской армии под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Дни поэзии Вагифа вновь стали проводиться на родной земле — в культурной столице Азербайджана.

«Мы стараемся, чтобы каждый год этот поэтический праздник проходил в новом формате. Уверены, что и в этом году Дни поэзии Вагифа подарят поклонникам литературы и культуры незабываемые впечатления», — отметил Ильгар Фахми.

Председатель Гянджинского отделения Союза писателей Азербайджана Хазангюль Гусейнова, а также другие поэты и писатели рассказали о творческом наследии великого азербайджанского поэта Моллы Панаха Вагифа, прочли стихотворения на патриотическую тематику, а также посвященные самому поэту.

В рамках Дней поэзии Вагифа была организована концертная программа с участием солистов Гянджинской государственной филармонии, Ансамбля народных музыкальных инструментов при филармонии и Государственного ансамбля песни и танца «Гёйгёль». Были исполнены произведения выдающихся азербайджанских композиторов, а также песни на стихи Моллы Панаха Вагифа.