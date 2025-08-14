Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Министерству юстиции Азербайджана предоставлено новое право - Указ

Политика Материалы 14 августа 2025 13:42 (UTC +04:00)
Министерству юстиции Азербайджана предоставлено новое право - Указ

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Министерству юстиции предоставлено новое право.

Как сообщает Trend, это нашло отражение в подписанном Президентом Ильхамом Алиевым указе о внесении изменений в указ "О применении закона Азербайджанской Республики "Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров".

Согласно указу, наркотические средства, предназначенные для уничтожения в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, могут быть использованы на учениях кинологической службы Министерства юстиции по поиску наркотических средств.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости