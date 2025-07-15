Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня демократии и национального единства Турции

Политика Материалы 15 июля 2025 14:07 (UTC +04:00)
МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня демократии и национального единства Турции

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана поделилось публикацией в социальной сети по случаю Дня демократии и национального единства Турции, сообщает Trend.

"15 июля 2016 года - славная дата, когда братский турецкий народ решительно отстоял свою государственность и национальную волю. В этот день мы с глубоким уважением и благодарностью чтим светлую память шехидов, отдавших свои жизни для предотвращения попытки государственного переворота", - отмечается в публикации.

Также подчеркивается, что это стало возможным благодаря единству и воле героического турецкого народа, и является вкладом в мир, стабильность и сохранение общих ценностей.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости