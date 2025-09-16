Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Объединенных Арабских Эмиратов прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)

Политика Материалы 16 сентября 2025 12:28 (UTC +04:00)
Президент Объединенных Арабских Эмиратов прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ/Trend/ - 16 сентября Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

Как сообщает Trend, в Физулинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

В Физулинском международном аэропорту Президенту Объединенных Арабских Эмиратов была предоставлена информация о построенных на освобожденных от оккупации территориях Физулинском, Зангиланском и Лачинском международных аэропортах.

Президент Объединенных Арабских Эмиратов прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Президент Объединенных Арабских Эмиратов прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Президент Объединенных Арабских Эмиратов прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Президент Объединенных Арабских Эмиратов прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Президент Объединенных Арабских Эмиратов прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Президент Объединенных Арабских Эмиратов прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Президент Объединенных Арабских Эмиратов прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Президент Объединенных Арабских Эмиратов прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Президент Объединенных Арабских Эмиратов прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Президент Объединенных Арабских Эмиратов прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Президент Объединенных Арабских Эмиратов прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Президент Объединенных Арабских Эмиратов прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Президент Объединенных Арабских Эмиратов прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Президент Объединенных Арабских Эмиратов прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Президент Объединенных Арабских Эмиратов прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Президент Объединенных Арабских Эмиратов прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Президент Объединенных Арабских Эмиратов прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Президент Объединенных Арабских Эмиратов прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Президент Объединенных Арабских Эмиратов прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Президент Объединенных Арабских Эмиратов прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости