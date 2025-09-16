Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президенты Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов осмотрели в Шуше расстрелянные памятники известным личностям Азербайджана (ФОТО)

Политика Материалы 16 сентября 2025 15:32 (UTC +04:00)
Президенты Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов осмотрели в Шуше расстрелянные памятники известным личностям Азербайджана (ФОТО)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

БАКУ /Trend/ - 16 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян осмотрели в Шуше расстрелянные армянскими оккупантами памятники известным личностям Азербайджана - Натаван, Бюльбюлю и Узеиру Гаджибейли.

Как сообщает Trend, Президент Объединенных Арабских Эмиратов был проинформирован о том, что в период оккупации армяне хотели вывезти эти скульптуры в Армению и переплавить. Благодаря вмешательству общенационального лидера Гейдара Алиева скульптуры были выкуплены у Армении и доставлены в нашу страну. Скульптуры, хранившиеся некоторое время в Баку во дворе Музея искусств, после освобождения города Шуша от оккупации были возвращены на прежнее место.

Новость обновляется

