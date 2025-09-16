Объявлено количество стран и делегаций, подтвердивших участие в III Играх СНГ

БАКУ /Trend/ - Объявлено количество стран и делегаций, подтвердивших свое участие в III Играх СНГ, которые пройдут в Азербайджане.

Как сообщили Trend в Бакинском городском кольце, в соревнованиях примут участие 2313 делегаций из 12 стран.

Подтверждено участие 340 спортсменов из Азербайджана, 262 - из России, 259 - из Казахстана, 254 - из Узбекистана, 240 - из Беларуси, 144 - из Таджикистана, 48 - из Туркменистана, 126 - из Кыргызстана, 6 - из Кувейта, 38 - из Турции, а Пакистан и Оман представят по 4 спортсмена.

Отметим, что III Игры СНГ пройдут с 28 сентября по 8 октября этого года в семи городах Азербайджана – Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Соревнования пройдут на 12 спортивных площадках.

Ожидается участие в Играх спортсменов и официальных представителей стран-участниц СНГ и приглашенных стран.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей