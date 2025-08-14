Туркменистан на пути модернизации инфраструктуры при участии АБИИ - ключевые детали и перспективы

БАКУ /Trend/ - В рамках Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC3), которая прошла 5–8 августа 2025 года в Авазе (Туркменистан), Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) официально пригласил Туркменистан стать полноправным членом. Это приглашение открывает для страны новые перспективы доступа к крупным инвестициям и современным технологиям.

Вступление в АБИИ даст Туркменистану прямой доступ к одному из крупнейших международных источников инфраструктурного финансирования. С момента начала работы в 2016 году банк одобрил проекты на сумму более 60 миллиардов долларов в более чем 35 странах, при этом объем операций в Центральной Азии демонстрирует устойчивый рост. В 2024 году в регионе было профинансировано проектов примерно на 2,8 миллиарда долларов, включая развитие железнодорожной инфраструктуры, энергетических систем и логистических цепочек. Членство в банке позволит Туркменистану формировать приоритеты финансирования и привлекать капитал для национальных и трансграничных инициатив. Кроме того, АБИИ использует механизмы совместного финансирования с такими структурами, как Всемирный банк и Азиатский банк развития, что снижает стоимость заимствований за счет комбинированных моделей кредитования.

По итогам 2024 года рост ВВП Туркменистана составил около 5,8 процента, что обеспечивалось главным образом экспортом природного газа и активностью в строительном секторе. Однако нефтегазовый комплекс продолжает доминировать в структуре экономики, и задачи диверсификации остаются приоритетными для 2025–2030 годов. По оценкам Всемирного банка, странам Центральной Азии необходимо до 20 млрд долларов США инвестиций в развитие зеленой энергетики к 2030 году, при этом на Туркменистан может приходиться значительная часть этой суммы. Участие в АБИИ может обеспечить существенную часть этих инвестиций, особенно в проектах возобновляемой энергетики, транспорта и логистики.

При условии, что с 2025 года Туркменистан сможет привлекать в среднем около 1,5 миллиарда долларов ежегодно в рамках программ поддержки АБИИ, к 2030 году это позволит увеличить экспорт несырьевых товаров на 15–20 процентов. Рост будет достигнут за счет улучшения логистики, модернизации инфраструктуры и создания новых производственных мощностей.

Развитие транспортных связей - одно из ключевых направлений сотрудничества. АБИИ видит значительный потенциал в развитии высокоскоростных железнодорожных сообщений, которые способны сократить время доставки грузов на 40 процентов, повысив конкурентоспособность туркменских перевозчиков на маршрутах между Китаем, Каспийским регионом и странами Персидского залива. Модернизация автодорожных маршрутов в сторону Казахстана и Ирана даст дополнительный эффект в рамках Международного транспортного коридора Север–Юг.

АБИИ также поддерживает цифровизацию инфраструктуры, включая финансирование автоматизации таможенных процедур, внедрение электронных систем отслеживания грузов и создание "умных" логистических хабов, что повысит эффективность торговли и укрепит роль Туркменистана в региональных цепочках поставок.

В инфраструктурном секторе одним из наиболее значимых проектов может стать строительство сети скоростных железных дорог общей протяженностью около 600 км с объемом инвестиций порядка 1,2–1,5 миллиарда долларов США. Это позволит связать ключевые промышленные центры и оптимизировать транспортировку грузов. Модернизация систем электропередачи способна добавить порядка 1 500 МВт трансграничных мощностей и увеличить экспорт электроэнергии примерно на 15 процентов к 2027 году. Развитие солнечных и ветровых станций с инвестициями в 500–700 миллионов долларов может увеличить генерацию возобновляемой энергии на 1,2 ГВт и повысить долю чистой энергии с менее 1 процет в 2024 году до 12 процентов к 2030 году. Параллельно реконструкция около 1 000 километров автомагистралей позволит снизить транспортные расходы на 20 процентов и повысить привлекательность страны для международных логистических компаний.

Членство в АБИИ обеспечит Туркменистану доступ к долгосрочному финансированию и современным технологическим решениям. При последовательной реализации инвестиционных проектов страна сможет ускорить модернизацию инфраструктуры, расширить структуру экспорта и усилить свое значение в транспортной и энергетической архитектуре региона и не только.