Вырос объем денежных переводов из Катара в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Объем денежных переводов физических лиц из Катара в Азербайджан в первом квартале текущего года составил 4,462 миллиона долларов США.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель на 2,134 миллиона долларов США или в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, в январе-марте 2024 года он составил 2,328 миллиона долларов США.

Доля Катара в общем объеме денежных переводов из-за рубежа в Азербайджан за отчетный период составила 1,9%.

В целом, в первом квартале 2025 года объем денежных переводов, осуществленных физическими лицами из Азербайджана в зарубежные страны, составил 112,674 миллиона долларов США. Это на 18,811 млн долларов США или на 14,3% меньше, чем за тот же период 2024 года.

При этом объем денежных переводов физических лиц из зарубежных стран в Азербайджан за отчетный период составил 229,494 млн долларов США, что на 64,926 млн долларов США или на 22,1% меньше показателя первого квартала 2024 года.