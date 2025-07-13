Иран о ходе строительства железной дороги Ардебиль-Мияне

БАКУ /Trend/ - Правительство Ирана поставило цель завершить строительство железнодорожной линии Ардебиль-Мияне, расположенной на северо-западе страны, до конца текущего иранского года (с 21 марта 2025 года по 20 марта 2026 года). Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиян на встрече с представителями властей провинции Ардебиль, передает Trend.

По словам директора Департамента планирования и бюджетирования провинции Ардебиль Давуда Шайеги, на реализацию проекта правительство выделило 12 трлн риалов (около 19,9 млн долларов). Из этой суммы 7,9 трлн риалов (примерно 13 млн долларов) уже освоено, а оставшиеся 4,1 трлн риалов (около 6,8 млн долларов) будут выделены в ближайшее время.

Проект строительства железной дороги, соединяющей города Ардебиль и Мияне, стартовал в 2005 году. Протяженность железнодорожной линии составляет 175 км, строительство разбито на 11 этапов. Около 35% трассы проходит по пересеченной местности.

После ввода линии в эксплуатацию планируется, что ежегодно по ней будет перевозиться 2,5 млн тонн грузов и 600 тыс. пассажиров. В перспективе, через 20 лет, этот показатель может достичь 4 млн тонн грузов и 1,5 млн пассажиров в год.

Иран рассматривает завершение этого проекта как важный элемент в стратегии оптимизации экономики и развития транзитного потенциала страны.