В азербайджанской армии прошли мероприятия в связи с годовщиной Товузских боев

БАКУ /Trend/ - По поручению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова в объединениях, соединениях и воинских частях азербайджанской армии, а также в специальных учебных заведениях состоялся цикл мероприятий по случаю пятой годовщины Товузских боев.

Об этом Trend сообщили в минобороны.

В рамках мероприятий официальные лица министерства обороны, районных исполнительных властей, семьи шехидов, военнослужащие и участники войны посетили могилы сынов Родины, ставших шехидами в Товузских боях и в других боях за территориальную целостность наших земель, воздав дань уважения их памяти.

Выступившие рассказали об историческом значении Товузских боёв, подчеркнув, что 12 июля 2020 года подразделения вооружённых сил Армении вновь совершили провокацию на азербайджано-армянской государственной границе в направлении Товузского района. Нарушив режим прекращения огня, противник предпринял попытку внезапного наступления с применением артиллерийских установок с целью захвата азербайджанских позиций. Однако в результате адекватных мер азербайджанской армии он понес потери и был вынужден отступить.

В ходе проведённых мероприятий было отмечено, что Товузские бои внесли значительный вклад в укрепление боевого духа молодежи и решимости к победе. Особое внимание было уделено патриотизму и мужеству, проявленным нашими военнослужащими на поле боя. Отмечалось, что память о шехидах всегда будет жить в наших сердцах.

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