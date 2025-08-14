В Грузии обнародовали данные по внешней торговле за январь-июль

БАКУ /Trend/ - Объем внешней торговли в Грузии по итогам июля снизился, однако в целом с начала года динамика остается положительной, говорится в сообщении Службы статистики страны, передает Trend.

Сообщается, что в июле товарооборот страны составил $2 млрд 73 млн, что на 8% меньше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Импорт сократился на 6,7% — до $1,464 млрд, а экспорт снизился на 11% и составил $609,1 млн.

За январь–июль общий объем внешней торговли достиг $14,154 млрд, что на 10,3% превышает показатель за тот же период 2024 года. Импорт увеличился на 10,8% — до $10,310 млрд, экспорт вырос на 8,9% — до $3,844 млрд. Отрицательное сальдо торгового баланса составило $6,466 млрд, или 45,7% внешнеторгового оборота.