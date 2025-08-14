В Баку пройдет очередная ярмарка "Из села в город"

БАКУ /Trend/ - Очередная ярмарка "Из села в город" пройдет в Баку 16 и 17 августа. Организатором мероприятия выступает ОАО "Аграрные закупки и снабжение", подчиняющееся Министерству сельского хозяйства, сообщает Trend со ссылкой на ведомство.

Как отмечается, ярмарка традиционно проводится с целью расширения возможностей сбыта продукции местных фермеров и обеспечения жителей города качественными и натуральными продуктами.

В мероприятии примут участие около 30 фермеров из примерно 20 районов страны. Они представят горожанам около 90 наименований сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Контроль за безопасностью и качеством продукции будет осуществлять Агентство по безопасности пищевых продуктов Азербайджана. Покупатели смогут обратиться в мобильную пищевую лабораторию, работающую на территории ярмарки, и провести анализ продукции на месте.

Ярмарка будет работать с 09:00 до 19:00 в течение двух дней по адресу: Наримановский район, улица Фатали хана Хойского, 5 (рядом со станцией метро "Гянджлик"). Счетчики, весы и другое необходимое оборудование предоставляются фермеров бесплатно.