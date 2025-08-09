Шаг, предпринятый в Вашингтоне, чрезвычайно важен в плане регионального мира - МИД Турции

БАКУ /Trend/ - Турция приветствует прогресс, достигнутый на пути к установлению прочного мира между Азербайджаном и Арменией, и волю, выраженную в Вашингтоне 8 августа в этом контексте.

Как передает Trend, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.

Расценивая этот шаг, предпринятый в период обострения международных конфликтов и кризисов, как чрезвычайно важное событие в обеспечении мира и стабильности в регионе, МИД Турции высоко оценил вклад администрации США в этот процесс.

«Появилась историческая возможность для достижения мира и процветания на Южном Кавказе. Турция продолжит вносить вклад в реализацию этой возможности и поддержку самоотверженных усилий родного Азербайджана», - говорится в заявлении.