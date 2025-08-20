В Нахчыване увеличилось количество трудовых договоров в частном секторе

БАКУ /Trend/ - На 1 августа этого года количество активных трудовых договоров в негосударственном секторе Нахчыванской Автономной Республики составило 11 054.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики Нахчыванской Автономной Республики.

"В результате мер, осуществляемых Государственной налоговой службой при министерстве экономики Нахчыванской АР, по формализации рабочих мест, "обелению" фонда заработной платы и обеспечению прозрачности, к 1 августа 2025 года количество активных трудовых договоров в негосударственном секторе увеличилось на 7 995 единиц по сравнению с 1 января 2023 года и составило 11 054",- отмечается в информации Госслужбы.

