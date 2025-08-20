Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
ЕС о будущей деятельности своей миссии в Армении

Европа Материалы 20 августа 2025 16:58 (UTC +04:00)
Марьяна Ахмедова
БАКУ /Trend/ - Любые изменения в сроках или мандате миссии ЕС в Армении должны быть согласованы между Арменией и ЕС.

Об этом Trend заявила пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Анитта Хиппер.

Комментируя будущую деятельность Мониторинговой миссии ЕС в Армении (EUMA), она подчеркнула, что это "исключительно гражданская и невооружённая миссия, созданная по просьбе властей Армении в феврале 2023 года в поддержку усилий по установлению мира и нормализации в регионе".

"Миссии поручено наблюдать и информировать о ситуации на армянской стороне армяно-азербайджанской границы. Она продолжает свою беспристрастную работу в рамках мандата, поддерживая регулярное и заметное присутствие в приграничных районах", - добавила Хиппер.

ЕС учредил гражданскую миссию в Армении (EUMA) 23 января 2023 года в рамках Общей политики безопасности и обороны (ОПБО) для работы вдоль армяно-азербайджанской границы. Позднее ее мандат был продлен на два года — до начала 2027 года.

