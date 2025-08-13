Партнерство Казахстана и Нидерландов продвигает интеграцию зеленой экономики и Среднего коридора - мнение Clingendael

БАКУ /Trend/ - Казахстан и Нидерланды выстраивают новый формат партнерства, охватывающий сельское хозяйство, транспортную инфраструктуру и зеленую экономику. На фоне растущего интереса к Среднему коридору и перехода на возобновляемые источники энергии, стороны укрепляют сотрудничество, способное изменить баланс торговых и инвестиционных потоков между Европой и Азией.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend рассказала научный сотрудник Института Clingendael Джулия Крэтти.

Она отметила, что партнерство Казахстана с Нидерландами расширяется в сферах сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры и зеленой экономики.

Нидерланды на протяжении многих лет остаются крупнейшим инвестором в Казахстан, общий валовый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из этой страны достиг 67 млрд долларов. Сельское хозяйство занимает ключевое место в казахско-нидерландском сотрудничестве, уступая лишь энергетике по значимости в двусторонней повестке.

“Казахстан обладает обширными сельхозугодьями и ресурсами, в то время как Нидерланды считаются технологическим лидером в области устойчивого сельского хозяйства, тепличных технологий и селекции семян. Это делает Нидерланды естественным партнером для обмена знаниями, совместных проектов и применения инновационных решений для повышения устойчивости сельхозкультур и адаптации к изменениям климата”, - отметила Джулия Крэтти.

Официальная статистика подтверждает устойчивое развитие сельского хозяйства в Казахстане: валовой выпуск продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства за период с января по июнь 2025 года составил 3,4 млрд долларов, физический индекс объема - 103,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако расширение экономических связей во многом зависит от улучшения транспортной инфраструктуры, в особенности вдоль Среднего коридора - важнейшего трансконтинентального маршрута, соединяющего Китай с Европой через Центральную Азию и Кавказ. Этот маршрут представляет собой стратегическую альтернативу традиционным Северному и Южному коридорам, усиливая региональную связанность и диверсификацию торговли. Объем грузоперевозок по Среднему коридору в 2024 году вырос на 69 процентов, до 2,9 млн тонн. Цель - увеличить этот показатель до 10 млн тонн в год к 2030 году.

Крэтти подчеркнула, что для реализации потенциала коридора необходимо преодолеть инфраструктурные вызовы и создать благоприятный инвестиционный климат: “Чтобы стимулировать более активное участие нидерландского частного сектора, необходимо повысить прозрачность и предсказуемость деловой среды через регуляторные реформы. Также крайне важны механизмы снижения рисков и стимулы на уровне ЕС для привлечения частных инвесторов”.

Средний коридор проходит по территории нескольких суверенных государств - включая Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан, Грузию и Турцию, - что подчеркивает геополитическую сложность создания беспрепятственного, свободного от санкций транспортного маршрута. Надежный и эффективный коридор может значительно усилить производство в Нидерландах и инвестиции в зеленую энергетику в регионах Казахстана.

Кроме того, Казахстан располагает значительными запасами ключевых полезных ископаемых, необходимых для зеленого перехода, включая уран, медь и цинк. В соответствии со стратегическими приоритетами ЕС, зеленая экономика Казахстана открывает привлекательные возможности, особенно в сфере критически важных сырьевых материалов (CRM) и зеленого водорода. “ЕС уже подписал Меморандум о стратегическом партнерстве с Казахстаном в 2022 году для обеспечения устойчивой цепочки поставок CRM и сейчас работает над его практической реализацией в рамках Дорожной карты, утвержденной на саммите ЕС-Центральная Азия в Самарканде”, - добавила Крэтти.

Богатые природные ресурсы и стратегическое расположение Казахстана вблизи Каспийского моря позволяют ему стать крупным производителем зеленого водорода - сектора, который активно изучается в Европе для разработки инновационных моделей развития и экспортных маршрутов.

Прогресс в сфере возобновляемой энергетики очевиден: по данным Министерства энергетики Казахстана, доля возобновляемых источников энергии в общем объеме производства электроэнергии по итогам первого квартала 2025 года достигла 6 процентов, что соответствует целевым показателям, установленным в Концепции перехода к зеленой экономике.

Развивающееся партнерство Казахстана и Нидерландов является примером многопланового подхода к устойчивому развитию - сочетания аграрных инноваций, модернизации транспортной инфраструктуры и инвестиций в зеленую экономику. Реализация этих планов потребует преодоления регуляторных и геополитических вызовов, повышения прозрачности и привлечения частного сектора через поддерживающую политику и международное сотрудничество. Успех в этих областях позволит не только укрепить казахско-нидерландские связи, но и усилить роль Казахстана как ключевого узла, соединяющего Азию и Европу на основе устойчивых и надежных экономических связей.