Завершился финальный день презентации инновационной программы в регионах Азербайджана (ФОТО) (Обновлено) (Дополено)

БАКУ /Trend/ - Состоялся заключительный день презентации инновационной программы, реализуемой в регионах Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, в мероприятии приняли участие участие председатель правления Агентства инноваций и цифрового развития Фарид Османов, заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов, а также первый заместитель председателя правления Агентства развития малого и среднего бизнеса Самир Гумбатов.

В рамках программы были проведены просветительские мероприятия, хакатоны, инкубационные программы и поддержаны 35 новых инновационных проектов в регионах.

Также состоялась презентация итоговых результатов проекта и вручение призового фонда в размере 50 000 AZN.

В ходе мероприятия заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самир Мамедов заявил, что за последние четыре года число хозяйств, получивших доступ к стабильному широкополосному высокоскоростному интернету, увеличилось в 13 раз и достигло примерно 3 миллионов, в результате чего было полностью обеспечено покрытие страны стабильным широкополосным интернетом.

Он отметил, что этот проект стал одним из стратегических шагов, формирующих цифровое будущее страны, одновременно улучшая интернет-инфраструктуру.

"Распространение высокоскоростного интернета технически расширило возможности деятельности технопарков в Азербайджане. Так, за январь-август 2025 года статус резидента технопарка получили в общей сложности 26 юридических лиц, два из которых – иностранные. Кроме того, в 2023 году, после внесения изменений в "Образцовое положение о технологическом парке", статус резидента для деятельности вне технопарка был предоставлен в общей сложности 144 юридическим лицам, восемь из которых иностранцы.

Отмечу также, что в целях поддержки развития бизнеса юридических лиц, получивших резидентство для деятельности вне технопарка, были собраны соответствующие статистические данные, на основе которых запланированы последующие этапы механизма поддержки. В рамках этой инициативы предполагается реализация проектов, которые будут способствовать росту этих компаний и увеличению их экспортного потенциала",- сказал он.

Замминистра отметил, что за последние годы в инновационной экосистеме страны проделана масштабная работа.

"При поддержке Агентства инноваций и цифрового развития Азербайджана за последние 3 года были организованы различные инкубационные и акселерационные программы, хакатоны и идеатоны, в рамках которых было поддержано более 600 стартапов, и значительная часть из них - более 275 – развили свои идеи до минимально функциональной стадии продукта. В этом процессе активно участвовали регионы, университеты, как местные, так и зарубежные партнеры, в результате чего стартапы смогли охватить такие многогранные области, как электронная коммерция, технологии здравоохранения, образовательные технологии, агротехнологии, финансовые технологии, экологически чистые технологии, обработка больших данных и игровая индустрия. Наряду с этим, развитие механизмов венчурного капитала в Азербайджане также вступило в важный этап. За последние годы через различные фонды было сформировано более 15 миллионов долларов США капитала, из которых свыше 2,2 миллиона долларов уже направлены в стартапы, действующие в регионах",- добавил он.

Выступая на мероприятии, председатель правления Агентства по инновациям и цифровому развитию Фарид Османов отметил, что в ближайшем будущем планируется открытие центров в Гяндже и Нахчыване, которые объединят молодых людей с инновационным мышлением.

Он сказал, что региональные инноваторы уже смогут обсуждать свои идеи и проекты в этих центрах с экспертами, инвесторами и другими игроками экосистемы, чтобы получить правильное направление для развития.

"Каждый стартап, участвующий в программе Innostart, каждый подготовленный ментор, я уверен, внесут значительный вклад в развитие инновационной экономики в различных регионах нашей страны",- добавил Ф.Османов.

