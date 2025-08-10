В Азербайджане пройдет второй этап вступительного экзамена в резидентуру

БАКУ /Trend/ - Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет второй этап вступительных экзаменов в резидентуру.

Как сообщает Trend со ссылкой на ГЭЦ, экзамены в резидентуру пройдут в Баку и Нахчыване и начнутся в 10:00. Продолжительность экзамена - 2 часа 30 минут. Пропуск на экзамены будет прекращен за 15 минут до начала.

Для участия в экзамене зарегистрировались 905 кандидатов.

Участники экзамена должны иметь при себе оригинал документа, подтверждающего личность; пропускной экзаменационный лист.