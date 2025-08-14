Назван объем средств, вложенных в нефтегазовый сектор в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - За январь-июнь текущего года инвестиции в основной капитал составили 8 073,5 миллиона манатов, что на 0,5 процента меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.
Об этом Trend сообщили в Государственном комитете по статистике Азербайджана.
Согласно информации, объём инвестиций, направленных в нефтегазовый сектор, сократился на 23,8 процента, а объём инвестиций, направленных в ненефтегазовый сектор, увеличился на 13,5 процента. Из освоенных инвестиций 4 067,9 миллиона манатов, или 50,4 процента, были направлены на сферы производства продукции, 2 672,0 миллиона манатов (33,1 процента) – на сферы обслуживания и 1 333,6 миллиона манатов (16,5 процента) – на строительство жилых зданий.
Стоимость инвестиций из внутренних источников в основной капитал составила составила 75,2 процента от общего объема инвестиций.
6314,3 миллиона манатов или 78,2 процента из инвестиций в основного капитал было непосредственно направлено на строительно-монтажные работы.
Bu ilin yanvar-iyun aylarında əsas kapitala 8 073,5 milyon manat məbləğində, yaxud əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 0,5 faiz az investisiya yönəldilib.
Trend bu barədə Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat əldə edib.
Məlumata görə, neft-qaz sektoruna yönəldilmiş investisiyaların həcmi 23,8 faiz azalıb, qeyri neft-qaz sektoruna yönəldilmiş investisiyaların həcmi isə 13,5 faiz artıb. İstifadə olunmuş investisiyanın 4 067,9 milyon manatı və ya 50,4 faizi məhsul istehsalı sahələrinə, 2 672,0 milyon manatı (33,1 faizi) xidmət sahələrinə, 1 333,6 milyon manatı (16,5 faizi) isə yaşayış evlərinin tikintisinə sərf olunub.
Əsas kapitala yönəldilmiş investisiyaların 6 070,0 milyon manatını və ya 75,2 faizini daxili investisiyalar təşkil edib.
Əsas kapitala yönəldilmiş investisiyaların 6 314,3 milyon manatı və ya 78,2 faizi bilavasitə tikinti-quraşdırma işlərinin yerinə yetirilməsinə sərf olunub