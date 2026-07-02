Цифровая трансформация формирует новый этап развития Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В современном мире одним из ключевых факторов, определяющих конкурентное преимущество, является уровень развития цифровых технологий. Сегодня экономическая устойчивость государств, национальная безопасность, эффективность управления и качество услуг, предоставляемых гражданам, напрямую зависят от глубины процесса цифровизации.

Азербайджан также предпринимает последовательные и системные шаги в этом направлении в соответствии со стратегией развития, определенной Президентом Ильхамом Алиевым. Решения, принятые за последнее время, созданные новые институциональные механизмы и утвержденные стратегические документы показывают, что страна, ускоряя переход к цифровой экономике, стремится стать одним из технологических лидеров региона.

Единая модель управления – главная гарантия цифрового развития

Решения, принятые на совещании под председательством Президента Ильхама Алиева в феврале 2026 года, ознаменовали начало нового этапа в сфере цифрового развития. В продолжение этих решений создание Совета по цифровому развитию Азербайджана сформировало важный институциональный механизм с точки зрения координации государственной политики на единой платформе, усиления взаимодействия между различными ведомствами и ускорения перехода к экономической модели, основанной на инновациях.

В продолжение данного подхода «План действий по ускорению цифрового развития в Азербайджанской Республике на 2026–2028 годы», утвержденный распоряжением Президента Ильхама Алиева от 27 февраля 2026 года, объединяет в себе комплексные меры и стратегические цели, которые обеспечат технологическое развитие страны в ближайшие 3 года. Документ предусматривает не просто реализацию отдельных проектов, а переход государственного управления в целом на новый этап.

Цифровизация становится неотъемлемой частью стратегии экономического развития

Цели, поставленные Планом действий, не ограничиваются лишь внедрением технологий. Одной из главных задач здесь является построение государственного управления на основе более гибкой и эффективной модели. Наряду с этим, в числе приоритетных направлений находятся дальнейшее повышение позиций Азербайджана в международных рейтингах и увеличение доли цифровой экономики в ВВП.

Документ полностью согласован с уже принятыми в стране стратегическими документами. Так, План действий включает в себя конкретные механизмы реализации, обеспечивающие выполнение целей, определенных в рамках Стратегии информационной и кибербезопасности, Концепции цифрового развития и Стратегии искусственного интеллекта. Тем самым политика цифрового развития государства управляется в единых концептуальных рамках, и формируется модель взаимосвязанной, а не параллельной деятельности по различным направлениям.

Комплексная трансформация по четырем основным направлениям

Структура нового Плана действий также отражает долгосрочные приоритеты развития Азербайджана. Основными сферами деятельности здесь определены цифровизация, искусственный интеллект, развитие инновационной экосистемы и кибербезопасность. Каждое из этих направлений имеет стратегическое значение с точки зрения повышения конкурентоспособности страны.

В то же время развитие инфраструктуры, совершенствование механизмов регулирования, укрепление человеческого капитала и модернизация модели управления, считающиеся необходимыми для успешной реализации документа, также определены в качестве основных приоритетов. Такой подход показывает, что цифровая трансформация — это не просто техническое обновление, а процесс системных изменений, охватывающий все компоненты государственного управления.

В государственных учреждениях усиливается механизм ответственности

С целью эффективной реализации решений, принятых в данном направлении, на основании поручения главы государства в госструктурах были определены ответственные лица на уровне заместителей руководителей, которые возглавят инициативы по цифровизации.

Этот механизм не только обеспечивает конкретную ответственность каждого государственного органа в процессе цифрового развития, но и служит оперативной реализации решений и формированию единой координации.

Первое заседание Совета по цифровому развитию определило дорожную карту нового этапа

Первое заседание Совета по цифровому развитию Азербайджанской Республики, состоявшееся 29 июня 2026 года, стало одним из важных событий, давших старт практической реализации стратегии цифрового развития страны. На заседании, прошедшем под председательством председателя Совета, Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, основное внимание было уделено состоянию исполнения «Плана действий по ускорению цифрового развития в Азербайджанской Республике на 2026–2028 годы», законодательным реформам в сфере цифрового развития и мерам, реализуемым в направлении цифровизации системы образования.

В ходе заседания было подчеркнуто, что реализация Плана действий составляет основное направление деятельности Совета. В числе приоритетов особое место занимают расширение цифровизации в госуправлении, внедрение технологий искусственного интеллекта, укрепление системы кибербезопасности, развитие инновационной экосистемы, а также поддержка инвестиций и стартапов. В то же время было отмечено, что все решения, принимаемые в сфере искусственного интеллекта, должны формироваться с учетом национальных интересов и долгосрочных стратегических целей Азербайджана.

Формируются основные столпы модели цифрового государства

Информация, представленная министром цифрового развития и транспорта Рашадом Набиевым, показывает, что План действий на 2026–2028 годы уже вступил в фазу практической реализации. Реализуемые меры — это не обособленные друг от друга проекты, а взаимосвязанные инициативы, служащие формированию единой цифровой экосистемы.

В этих рамках осуществляется последовательная работа по подготовке Дорожных карт по госорганам, созданию Национального пула данных, миграции государственных информационных систем в «Правительственное облако», расширению возможностей платформы mygov, внедрению решений на базе искусственного интеллекта и формированию национальной инфраструктуры кибербезопасности. Каждый из этих проектов рассчитан на предоставление госуслуг в более гибкой, безопасной и ориентированной на граждан форме.

В частности, создание Национального пула данных ускорит интеграцию государственных информационных ресурсов, повысив качество обмена данными, а переход в «Правительственное облако» укрепит надежность и устойчивость информационных систем. В то же время расширение функционала платформы mygov еще больше упростит доступ граждан к государственным услугам.

Обновление законодательной базы укрепит инновационную среду

Цифровая трансформация не ограничивается только технологическими новшествами. Для успешного продолжения этого процесса важным условием является также формирование современной правовой базы. Помощник Президента Азербайджана — заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов сообщил, что в соответствии с приоритетами Совета по цифровому развитию готовятся широкомасштабные законодательные реформы в сфере цифрового развития.

Разрабатываемые правовые механизмы служат расширению инновационной деятельности, развитию цифровой экономики и формированию благоприятной правовой среды для внедрения новых технологий. Использование передового международного опыта при подготовке этих реформ может быть оценено как один из важных факторов, который ускорит интеграцию Азербайджана в глобальную цифровую экономику.

Такой подход создает условия как для укрепления местной инновационной экосистемы, так и для создания более благоприятной правовой среды для иностранных инвестиций. Без современной законодательной базы невозможно реализовать весь потенциал цифровой экономики, и проводимые реформы рассчитаны именно на устранение этого пробела.

Главная гарантия цифрового будущего – человеческий капитал

Развитие технологий не ограничивается только обновлением инфраструктуры. Одним из главных условий успеха в этой сфере является формирование человеческих ресурсов, обладающих цифровыми навыками. Именно поэтому цифровая трансформация системы образования определена как одно из важных направлений государственной политики.

Данные, представленные министром науки и образования Эмином Амруллаевым, показывают, что процесс цифровизации в сфере образования продолжается на системной основе. Реализация проекта «Цифровая школа» в этом направлении, расширение электронных образовательных услуг и работа, проводимая по цифровой трансформации учебного процесса, служат формированию человеческого капитала будущего.

Наряду с этим, развитие знаний и навыков учащихся в области современных технологий посредством проектов «Цифровые навыки» и «STEAM Азербайджан» определено в качестве одного из приоритетных направлений. Эти инициативы служат не только повышению цифровой грамотности нового поколения, но и формированию профессионального кадрового потенциала, отвечающего требованиям будущего рынка труда.

Азербайджан реализует цель стать региональным центром цифрового развития

Решения, принятые за последнее время, показывают, что Азербайджан расценивает цифровизацию не как исполнение отдельных проектов, а как неотъемлемую часть долгосрочной стратегии развития государства. План действий на 2026–2028 годы, деятельность Совета по цифровому развитию, усиление координации в государственном управлении, меры, реализуемые в сфере искусственного интеллекта и кибербезопасности, развитие инновационной экосистемы, модернизация правовой базы и цифровая трансформация системы образования служат единой цели.

Эта цель заключается в дальнейшем укреплении цифровой экономики Азербайджана, перестройке государственного управления на основе современных технологий, повышении качества услуг, предоставляемых гражданам, увеличении международной конкурентоспособности и превращении страны в один из ведущих инновационных центров региона.

Все это показывает, что реформы, реализуемые в стране в рамках стратегического курса, не только выводят технологическое развитие Азербайджана на новый этап, но и создают прочную основу для формирования безопасной, устойчивой и инновационной модели государства, опирающейся на национальные интересы.