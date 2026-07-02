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Лейла Алиева посетила Джума-мечеть в Евлахе (ФОТО)

Политика Новость 2 июля 2026 10:55 (UTC +04:00)
Лейла Алиева посетила Джума-мечеть в Евлахе (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
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БАКУ/Trend/ - 1 июля вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева в рамках поездки в город Евлах посетила Джума-мечеть.

Лейла Алиева ознакомилась с условиями, созданными в мечети для совершения религиозных обрядов.

Имам мечети сообщил, что Джума-мечеть была сдана в эксплуатацию в 1998 году. В мечети одновременно могут совершать намаз около 600 человек. Отметив, что восстановление мечетей на освобожденных от оккупации территориях особо радует религиозных деятелей и верующих, имам подчеркнул, что Джума-мечети также оказывается государственная забота, и выразил благодарность руководству страны.

В завершение посещения Лейле Алиевой был преподнесен в дар священный Коран.

Лейла Алиева посетила Джума-мечеть в Евлахе (ФОТО)
Лейла Алиева посетила Джума-мечеть в Евлахе (ФОТО)
Лейла Алиева посетила Джума-мечеть в Евлахе (ФОТО)
Лейла Алиева посетила Джума-мечеть в Евлахе (ФОТО)
Лейла Алиева посетила Джума-мечеть в Евлахе (ФОТО)
Лейла Алиева посетила Джума-мечеть в Евлахе (ФОТО)
Лейла Алиева посетила Джума-мечеть в Евлахе (ФОТО)
Лейла Алиева посетила Джума-мечеть в Евлахе (ФОТО)
Лейла Алиева посетила Джума-мечеть в Евлахе (ФОТО)
Лейла Алиева посетила Джума-мечеть в Евлахе (ФОТО)

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