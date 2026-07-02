Азербайджан решительно осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях - Тофиг Мусаев

БАКУ/ Trend/ - Азербайджан решительно осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях.

Об этом заявил постоянный представитель Азербайджана при ООН Тофиг Мусаев на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН, посвященном теме «Глобальная контртеррористическая стратегия ООН».

Он отметил, что терроризм остается серьезной угрозой региональному и международному миру, безопасности и стабильности.

«В некоторых регионах мира, в том числе в нашем регионе, терроризм использовался как средство ведения войны для продвижения территориальных претензий, разжигания сепаратизма и поддержки агрессии против суверенных государств. Необходимо вновь подтвердить уважение к суверенитету, территориальной целостности, политической независимости и единству всех государств. Привлечение к ответственности лиц, совершающих террористические акты, должно оставаться приоритетом, а к безнаказанности необходимо проявлять нулевую терпимость», — подчеркнул постоянный представитель.

В завершение своего выступления Тофиг Мусаев отметил, что эффективная реализация Глобальной контртеррористической стратегии ООН остается приоритетной задачей, и достичь этой цели возможно только благодаря искреннему международному сотрудничеству, партнерству и солидарности.

