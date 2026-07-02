Центробанк Ирана обнародовал данные об инфляции в стране

БАКУ /Trend/ - В 3-й месяц текущего иранского года (22 мая – 21 июня 2026 года) индекс цен на товары и услуги в Иране вырос на 7,4% по сравнению со 2-м месяцем (21 апреля – 21 мая 2026 года).

Информация об этом отражена в статистических данных Центрального банка Ирана.

"В 3-й месяц текущего иранского года ценовой индекс инфляции в стране составил 716.6. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года зафиксирован рост инфляции на 83,1%", — отмечается в статистике.

В отчете указывается, что по итогам 3-го месяца 12-месячная инфляция (22 июня 2025 – 21 июня 2026 года) увеличилась на 57,7% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом (21 июня 2024 – 21 июня 2025 года).

В 3-й месяц инфляция в годовом исчислении в категории товаров выросла на 8,7% по сравнению со 2-м месяцем, на 122% — по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, а в разрезе 12-месячной инфляции — на 79,4%.

В категории услуг в 3-й месяц инфляция увеличилась на 5,4% по сравнению со 2-м месяцем, на 45,7% — по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, а в разрезе 12-месячной инфляции — на 38%.

Согласно статистике, в 3-й месяц цены на продукты питания и напитки выросли на 8,7%, табачные изделия — на 3,7%, одежду и обувь — на 9,5%, жилье, воду, электричество, газ и другие виды топлива — на 4,7%, предметы домашнего обихода — на 10%, здравоохранение и лечение — на 8,6%, транспорт — на 8,9%, связь — на 1,3%, услуги в сфере развлечений и культуры — на 8,8%, образование — на 0,8%, рестораны и отели — на 6,8%, прочие услуги — на 9,6%.

Отметим, что в Иране как Центральный банк, так и Статистический центр публикуют данные об инфляции. В предоставляемых ими цифрах могут фиксироваться расхождения.

Согласно анализу Trend, несмотря на меры, принимаемые властями, в последние годы инфляция в Иране значительно выросла под влиянием санкций, дефицита финансовых ресурсов, девальвации национальной валюты, а также войн, произошедших в прошлом и текущем годах.