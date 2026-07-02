Торговый оборот между Грузией и Азербайджаном увеличился на 9%

БАКУ/ Trend/ - В январе-мае нынешнего года объем внешнеторгового оборота Грузии (без учета незадекларированной торговли) составил 10 млрд 439,5 млн долларов, что на 3,7 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным Национальной статистической службы Грузии, объем экспорта во внешней торговле увеличился на 19,8 % и составил 3 млрд 107,7 млн долларов. Объем импорта снизился на 1,9 % и составил 7 млрд 331,9 млн долларов.

В январе-мае 2026 года внешнеторговый баланс Грузии имел отрицательное сальдо в размере 4 млрд 224,2 млн долларов. Это составляет 40,5 % от внешнеторгового оборота.

В отчетный период Турция заняла первое место среди крупных торговых партнеров Грузии (1 млрд 387,5 млн долларов). Россия определилась на втором месте с 1 млрд 232,1 млн долларов, а Китай – на третьем с 1 млрд 177,2 млн долларов.

В январе-мае нынешнего года объем товарооборота между Грузией и Азербайджаном составил 570 млн долларов. Это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На долю Азербайджана приходится 5,5% от общего товарооборота Грузии.