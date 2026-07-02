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Президент Ильхам Алиев принял министра юстиции Турции (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Новость 2 июля 2026 10:29 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев принял министра юстиции Турции (ФОТО/ВИДЕО)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
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БАКУ/Trend/ - 2 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра юстиции Турецкой Республики Акына Гюрлека.

Поблагодарив за прием и оказанное гостеприимство, Акын Гюрлек передал главе государства приветствия Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия, просил передать и его приветствия главе Турецкого государства.

Гость подчеркнул, что наши отношения, основанные на общей истории, культуре и братстве, получили еще большее развитие благодаря искренним отношениям между президентами Азербайджана и Турции.

Отметив, что страна развивается под сильным руководством главы нашего государства, турецкий министр юстиции в этом контексте коснулся экономического прогресса Азербайджана, повышения его международного авторитета и исторической Победы в Карабахе.

Акын Гюрлек также подчеркнул важную роль Азербайджана в реализации в регионе стратегических проектов в области энергетики, связности, в том числе проекта Зангезурского коридора. Он сказал, что Турция и впредь будет рядом с нашей страной.

В ходе беседы с удовлетворением было подчеркнуто успешное развитие азербайджано-турецких братских и союзнических отношений во всех сферах. Было отмечено, что между министерствами юстиции двух стран налажено эффективное партнерство, состоялся обмен мнениями по вопросам расширения сотрудничества.

Президент Ильхам Алиев принял министра юстиции Турции (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев принял министра юстиции Турции (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев принял министра юстиции Турции (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев принял министра юстиции Турции (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев принял министра юстиции Турции (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев принял министра юстиции Турции (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев принял министра юстиции Турции (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев принял министра юстиции Турции (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев принял министра юстиции Турции (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев принял министра юстиции Турции (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев принял министра юстиции Турции (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев принял министра юстиции Турции (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев принял министра юстиции Турции (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев принял министра юстиции Турции (ФОТО/ВИДЕО)

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