Узбекистан укрепляет региональную взаимосвязанность на фоне визита Президента Мирзиёева в Грузию

БАКУ /Trend/ - Предстоящий визит Президента Шавката Мирзиёева в Тбилиси подчеркивает устойчивое расширение двусторонних связей между Узбекистаном и Грузией.

Визит пройдет на фоне растущего экономического и политического сотрудничества между двумя странами и отражает более широкую стратегию Ташкента по диверсификации партнерств за пределами Центральной Азии, одновременно укрепляя связи с Южным Кавказом.

Грузия становится все более важной для Узбекистана как транзитный узел, связывающий Центральную Азию с Европой через Средний коридор, особенно на фоне продолжающихся изменений в евразийских торговых маршрутах. Для Ташкента усиление взаимодействия с Тбилиси открывает более широкий доступ к логистическим маршрутам через Черное море и европейским рынкам, поддерживая усилия страны по диверсификации экспортных каналов и снижению зависимости от традиционных северных направлений.

Экономический потенциал обеих стран свидетельствует о целесообразности углубления сотрудничества. Узбекистан, номинальный ВВП которого в 2026 году, по данным Международного валютного фонда, достиг 181,5 млрд долларов, остается одной из крупнейших и наиболее быстрорастущих экономик Центральной Азии, с прогнозируемым ежегодным ростом на уровне 6,5%. Рост ВВП на душу населения, который в этом году оценивается в 4 661 доллар (что более чем на 21% выше показателя 2025 года), также отражает укрепление внутреннего спроса и расширение промышленного потенциала.

Грузия сохраняет устойчивую экономическую динамику: рост ВВП в мае составил 6,4%, а средний показатель за первые пять месяцев 2026 года достиг 7,8%, чему способствовали финансовый сектор, промышленность, транспорт и коммуникации. На этом фоне усиление узбекско-грузинского сотрудничества выглядит все более экономически обоснованным: Узбекистан может использовать транзитную инфраструктуру Грузии и доступ к Черному морю для расширения экспорта, тогда как Грузия может укрепить свою роль в качестве ворот для торговли и инвестиций из Центральной Азии. Эта растущая экономическая взаимодополняемость создает благоприятные условия для долгосрочного сотрудничества в торговле, логистике, энергетике и промышленном развитии.

Одновременно Грузия активизировала взаимодействие со странами Центральной Азии в рамках своей долгосрочной стратегии по укреплению позиции ключевого торгово-транзитного моста между Европой и Азией. Для Тбилиси более тесное сотрудничество с такими региональными экономиками, как Узбекистан, Казахстан и Туркменистан, имеет важное значение для раскрытия полного потенциала Среднего коридора и увеличения грузопотока через грузинскую инфраструктуру.

Недавний визит премьер-министра Ираклия Кобахидзе в Казахстан стал отражением усиливающегося взаимодействия Грузии со странами Центральной Азии; ключевое внимание в переговорах было уделено вопросам торговли, транзита и транспортного сотрудничества. Эти переговоры отражают более широкие усилия Тбилиси по расширению региональной взаимосвязанности и укреплению своей стратегической значимости в евразийских торговых маршрутах.

На этом фоне предстоящий визит Президента Мирзиёева выглядит частью более широкой региональной тенденции. В последние годы Грузия расширяет политический диалог со странами Центральной Азии и активно продвигает инвестиционные возможности в сферах логистики, энергетики, туризма и транспорта, что отражает растущее значение региона в глобальных цепочках поставок на фоне поиска бизнесом альтернативных маршрутов между Китаем и Европой.

Ожидается, что транспорт и логистика останутся центральными темами предстоящих переговоров. Для Узбекистана грузинская инфраструктура, в частности порт Поти, приобретает все большее значение как ключевой выход для экспорта на европейские и средиземноморские рынки. Порт является важным транспортным узлом и играет значимую роль в обеспечении контейнерных перевозок из Центральной Азии.

В совокупности логистическая повестка показывает, что Грузия стремится закрепить за собой роль основного черноморского транзитного узла для Центральной Азии, тогда как Узбекистан работает над укреплением альтернативных экспортных коридоров в условиях меняющейся региональной торговой среды. Этот взаимный интерес свидетельствует о том, что визит может привести к практическим соглашениям, направленным на углубление торговли, улучшение региональной взаимосвязанности и расширение долгосрочного инвестиционного сотрудничества.