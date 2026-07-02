Азербайджан принял участие в сессии Подкомитета Международной морской организации (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Лондоне в штаб-квартире Международной морской организации прошла 13-я сессия Подкомитета по навигации, связи, поиску и спасению. На мероприятии Азербайджан представил директор Центра управления движением судов Госагентства морского и портового транспорта Мазахир Нифтиев.

Об этом сообщила пресс-служба министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Отмечено, что в рамках заседания состоялся обмен мнениями по таким актуальным темам, как организация судоходства, системы маршрутизации движения судов, Глобальная морская система связи при бедствии и для обеспечения безопасности, а также развитие систем дальнего опознавания и контроля местоположения судов, поисково-спасательных служб, электронная навигация, применение цифровых технологий и другие вопросы.

Было подчеркнуто, что данные обсуждения имеют важное значение с точки зрения дальнейшего укрепления международного морского судоходства, развития современных навигационных и коммуникационных систем, а также совершенствования нормативно-правовой базы Международной морской организации.