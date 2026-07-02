БАКУ/Trend/ - Азербайджан ожидает новых источников финансирования на заседании ЧБТР.

Об этом заявил министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев на бизнес-форуме Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР), проходящем в Баку, сообщает корреспондент Trend c мероприятия.

По его словам, Черноморский банк торговли и развития является одним из активных партнеров Азербайджана и за годы сотрудничества принял участие в финансировании различных проектов в стране на сумму около 500 миллиона евро.

«Сегодня обсуждается значительно больше проектов, а их финансовый портфель стал шире. Мы рассматриваем сегодняшнее заседание как особую возможность для открытия новых источников финансирования как для представителей частного сектора, так и для государственных компаний. Мировая экономика переживает период трансформации, а геополитические процессы создают новые вызовы для бизнеса. Азербайджан превратился в важного игрока на мировом энергетическом рынке и играет значимую роль в обеспечении энергетической безопасности региона, Европы и своих партнеров. Вместе с тем, страна не ограничивается развитием энергетического сектора. Мы работаем над диверсификацией экономики, диверсификацией и расширением экспорта, выходом на новые рынки, а также укреплением инфраструктуры», - заявил он.

Министр сообщил, что Азербайджан продолжает активно инвестировать в развитие инфраструктуры.

«В стране реализованы важные проекты в сфере автомобильных и железных дорог, воздушного и морского транспорта. На фоне современных геополитических вызовов возрастает значение Среднего коридора, проходящего через территорию Азербайджана и соединяющего Азию с Европой. В экономике страны продолжаются структурные изменения. Если посмотреть на итоги прошлого года, то можно увидеть, что 71% экономики Азербайджана уже приходится на ненефтяной сектор. При этом нефтяная отрасль остается одним из драйверов развития, однако ненефтяной сектор также развивается быстрыми темпами по широкому спектру направлений», - сказал министр.

По словам Бабаева, важную роль в обеспечении этого роста играет расширение финансовых возможностей.

Он отметил, что развитию экономики способствуют государственное финансирование, инвестиции местных инвесторов, финансовые инструменты отечественных банков, а также средства международных финансовых институтов.

С.Бабаев напомнил, что партнерство Азербайджана с Черноморским банком торговли и развития продолжается уже более 30 лет и охватывает широкий спектр проектов.

«Особое значение имеют проекты по поддержке малого и среднего предпринимательства, инфраструктурные инициативы, а также сотрудничество банка с государственными и частными компаниями и банковским сектором страны. В бизнес-форуме участвуют представители девяти государств - членов Черноморского банка торговли и развития. Это создает дополнительные возможности для проведения двусторонних встреч, обсуждения вопросов торговли и реализации совместных инвестиционных проектов», - заявил он.